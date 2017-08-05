НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР С 2015 ГОДА
Подключение за 15 мин.
Прямой партнёр Яндекс Go Такси и Ситимобил
09
08
07
06
05
ТАКСОПАРКОВ
АВТОМОБИЛЕЙ
ВОДИТЕЛЕЙ
ЗАКАЗОВ В ДЕНЬ
Официальные данные партнёраСертифицированный Партнёр Яндекс Go Такси и Сити Мобил, на рынке с 2015 года. Индивидуальный предприниматель Паркин Тимофей Сергеевич, ИНН 773771293654, ОГРНИП 312774632700629, ОКПО 0187053952.
Партнёр Яндекс Go ТаксиМы являемся прямым партнёром Яндекс Go Такси. Деятельность начинали с формирования автопарка и подключения водителей, через некоторое время автомобили были сданы в аренду с выкупом. На сегодняшний день мы продолжаем подключать водителей к яндекс такси по всей России.
Партнёр Сити МобилПартнерство с Ситимобил началось с 2017 года. После получения статуса "Партнёр Сити Мобил" мы начали подключение водителей к агрегатору. За несколько лет агрегатор занял свою нишу на рынке такси и водители так-же заинтересовались заказами Ситимобил.
Паркин Партнёр - наша миссияМы сотрудничаем с надежными компаниями и используем лучшие технологии. Прямое партнёрство с Яндекс Go Такси и Сити мобил позволяет формировать стабильные и выгодные условия. Мы работаем в единой команде и приглашаем Вас к нам.
Преимущества партнёра
Стабильные выплаты
Благодаря долгосрочному сотрудничеству с банком-партнёром, нам предоставляют выгодные условия на обслуживание счетов. Мы можем предлагать водителям низкую комиссию для партнерства с Яндекс Go Такси и Сити Мобил.
Официальная бухгалтерия
В нашей команде работают квалифицированные бухгалтера и юристы. При партнерстве с водителями и агрегаторами ведётся юридически чистая бухгалтерия. Все движения по счетам находятся под чутким контролем.
Надежная поддержка
На связи находятся диспетчера, которые оперативно подключат вас к агрегаторам заказов Яндекс Go Такси и Ситимобил. Всегда помогут решить вопросы, касающиеся рабочего процесса.
Многолетний опыт
Подключение к заказам Яндекс Go Такси и Ситимобил через прямого партнера является самым выгодным и удобным способом. Наша команда занимается такси уже более 7 лет. За это время мы ни разу не подводили водителей.
Отзывы водителей
Работаю на своем автомобиле. В июле посоветовали перейти к данному партнёру. С этого момента ни разу не пожалел. Партнером доволен, выплачивают вовремя, относятся с уважением, компетентны во многих вопросах.
Оставлю отзыв с благодарностью. Данный партнёр ни разу не подводил, выплаты всегда вовремя, что для меня является самым главным. Ребята всегда на связи и в выходные дни и в ночное время. Если возникают трудности с приложением, помогают.
Работаю с Тимофеем уже с 2016 года. Отличная команда, организованные ребята. Недавно менял машину, покупал в салоне новый автомобиль для класса Комфорт и Комфорт+, до этого ездил всегда на экономе. Ребята поддержали меня в момент приобретения автомобиля. Ответили на многие вопросы, привели статистику по заказам в данных классах. Благодаря им решился шагнуть на класс выше и до сих пор не жалею. Успехов вам в развитии, рад нашему сотрудничеству.
Сотрудничаю с вами уже около двух лет. У вас всегда были и есть самые выгодные условия для работы. Комиссия не заоблачная, а наоборот ниже среднего. Отлично, что с такой комиссией еще и поддержка на высоте. Стабильно, надежно, да еще и выгодно. Рекомендую всем)
Еще в 2015 году брал в аренду автомобиль, позже оформили выкуп. На авто ездил вдвоем с напарником, в 2017 году автомобиль был полностью выкуплен. Сейчас 2018 год, до сих пор работаю с Тимофеем, но уже на своем авто ). Спасибо за честность и хорошие условия.