Официальные данные партнёра Сертифицированный Партнёр Яндекс Go Такси и Сити Мобил, на рынке с 2015 года. Индивидуальный предприниматель Паркин Тимофей Сергеевич, ИНН 773771293654, ОГРНИП 312774632700629, ОКПО 0187053952.

Партнёр Яндекс Go Такси Мы являемся прямым партнёром Яндекс Go Такси. Деятельность начинали с формирования автопарка и подключения водителей, через некоторое время автомобили были сданы в аренду с выкупом. На сегодняшний день мы продолжаем подключать водителей к яндекс такси по всей России.

Партнёр Сити Мобил Партнерство с Ситимобил началось с 2017 года. После получения статуса "Партнёр Сити Мобил" мы начали подключение водителей к агрегатору. За несколько лет агрегатор занял свою нишу на рынке такси и водители так-же заинтересовались заказами Ситимобил.